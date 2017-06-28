Исследователи: 20% россиян имеют общие корни с английской королевой

Около 20% россиян имеют общие корни с представителями королевской династии Виндзоров, к которой на данный момент принадлежит королева Великобритании Виктория и дети Николая II, а также Мария Медичи — королева Франции, супруга Генриха IV Бурбона. Об этом заявил Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek, пишут РИА Новости.
При этом 25% россиян имеют общие корни с Томом Хэнксом, Френсисом Дрейком, королем Нидерландов Вильямом-Александром, Николаем Пржевальским и Никитой Михалковым. Прародители этих людей возникли, по разным данным, или в степях Прикаспия около 10 тысяч лет назад, или же на Алтае или в Центральной Азии примерно 35-30 тысяч лет назад.
К такому выводу исследователи пришли после изучения митохондриальной ДНК, которая позволяет устанавливать родственные связи между популяциями людей для изучения истории их миграций.
Валерий Ильинский также рассказал, что компания Genotek после анализа митохондриальной ДНК Владимира Жириновского выявила его далекое родство с Наполеоном и Эйнштейном, а также Адольфом Гитлером.
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