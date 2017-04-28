"Поехали!": источник заявил, что больше не будет национальных героев-космонавтов

"Перед ЦПК поставлена задача подготовиться к сокращению присутствия российских космонавтов на околоземной орбите в перспективе ближайших нескольких лет. Нужны молодые кадры, которые бы успели слетать на МКС, пока это возможно, получить необходимый навык и стать резервом до "выпрямления" ситуации", — сказал собеседник.

Источник отметил, что ЦПК собирается отправлять на МКС как можно больше молодых космонавтов, в связи с чем "необходимости в старых кадрах нет". "Потом из молодых будут выбирать", — отметил источник.

"Больше не будет национальных героев-космонавтов, все больше стран и частных компаний будут летать в космос. Космонавт будет вроде сегодняшних машиниста электропоезда и пилота самолета", — считает собеседник.

В последнее время отряд "Роскосмоса" покинули несколько известных космонавтов, в частности, Геннадий Падалка. 58-летний космонавт является мировым рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания на околоземной орбите (878 суток).

Глава ЦПК Юрий Лончаков и вице-премьер Дмитрий Рогозин называют сокращение отряда российских космонавтов "плановым омоложением".

Российский космонавт Геннадий Падалка, ушедший из отряда космонавтов по собственному желанию, опубликовал обращение с призывом освободить от должности главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова.

Обращение российского космонавта появилось в ответ на комментарий, опубликованный Лончаковым на сайте ЦПК в связи с уходом из отряда нескольких космонавтов, в том числе Падалки. В публикации глава ЦПК заявил, что центр не увольняет космонавтов "повально", как об этом писали некоторые СМИ, а проводит "смену поколений".

В своем обращении Падалка заявил, что его поразили "уровень цинизма и отсутствие всякой совести" в словах Лончакова. Космонавт утверждает, что именно Лончаков способствовал тому, что космонавт Олег Котов не был назначен директором департамента по пилотируемым программам Роскосмоса. По его мнению, глава ЦПК также причастен к "кампании по дискредитации" своего предшественника Сергея Крикалева.

Падалка также обвинил Лончакова в "дезертирстве", так как тот в 2013 году отказался возглавить экипаж на МКС. Получение им квалификации космонавта первого класса Падалка назвал "полной дискредитацией уровня профессионализма" в отечественной космонавтике. "Ему бы лучше рассказать об экипаже, который он бросил (правильнее сказать, дезертировал) после своего назначения для полета. Руководитель Роскосмоса Поповкин В. А. вынужден был искать срочную замену. Выбор пал на меня. Я оставил тогда управление, которым руководил, и ушел в пятый полет", — говорится в обращении Падалки, опубликованном в газете "Московский комсомолец".

Эксплуатация МКС предусматривается до 2024 года, после чего Россия планирует создание национальной орбитальной станции. Ее основой должен стать модуль "Наука", запуск которого к МКС был намечен на декабрь 2017 года.

Из-за обнаружения в топливных баках модуля металлического порошка, а также устаревания его резиновых элементов, запуск строящейся с 1995 года "Науки" может быть вообще отменен. В этом случае у России не будет базового элемента для создания национальной станции.

Справка

"Поехали!" — фраза, произнесённая первым космонавтом Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля "Восток" 12 апреля 1961 года. Она стала своеобразным символом новой, космической эры развития человечества.