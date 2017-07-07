Источник: главком ВКС покинет свой пост

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев вскоре покинет свой пост и после региональных выборов в РФ в сентябре этого года займет кресло сенатора — эту информацию подтвердили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.
"Виктор Бондарев покинет пост главкома ВКС и после сентябрьских выборов в региональные органы власти получит мандат сенатора", — сказал собеседник агентства.
По его словам, "на одном из первых осенних заседаний верхней палаты будет принято решение о назначении Бондарева главой комитета по обороне и безопасности Совета Федерации".
Нынешний руководитель оборонного комитета Виктор Озеров написал заявление об уходе. "Однако он еще проработает в Совете Федерации и пока останется в составе комитета по обороне", — сказал собеседник агентства.
"Никакого конфликта между Озеровым и Минобороны, о чем накануне сообщили СМИ, нет. Виктор Озеров — один из самых авторитетных сенаторов, он будет готов поделиться опытом, поддержать и помочь новому главе комитета", — заверил источник информагентства.
При этом источник не назвал причин отставки Бондарева.
Исполнять обязанности главы комитета по обороне Совета Федерации до наделения Бондарева полномочиями сенатора будет Евгений Серебренников. Серебренников в настоящее время является первым заместителем руководителя комитета и представляет в Совете Федерации Республику Хакасия, пишет bfm.ru.
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