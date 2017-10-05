Источник: губернатор Новосибирской области написал заявление об отставке

"В то же время официальное объявление об отставке Владимира Городецкого случится чуть позднее, когда администрация президента России определится с преемником. Среди потенциальных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области фигурируют заместитель полпреда в Сибирском федеральном округе Вадим Головко и руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков", — сообщил собеседник издания.

Есть и другие кандидаты на кресло главы региона. В списке также фигурирует имя вице-губернатора региона Юрия Петухова. Народу он больше известен как глава избирательной комиссии Новосибирска, а потом — Новосибирской области, пишет znak.com.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен бывший гендиректор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко. За последние полторы недели "по собственному желанию" с постов ушли глава Дагестана, Нижегородской и Самарской областей, Красноярского края и Ненецкого автономного округа. Накануне РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральному правительству, сообщал, что также с поста губернатора Ивановской области из-за коррупционных скандалов в регионе и недостатка покровителей в столице может уйти Павел Коньков.