Экипаж рухнувшего Ту-154 пытался посадить самолет на воду. Свидетельства очевидца

"По предварительным данным, повреждения [хвостовой части] свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду", — сказал собеседник агентства.

Также 26 декабря стало известно, что часть найденных тел погибших при крушении самолета, находились в спасательных жилетах. Что также говорит о версии приводнения перед трагедией.

О том, что самолет действительно садился на воду, рассказал неназванный очевидец катастрофы - сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент происшествия на катере в акватории Сочи. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Очевидец рассказал, что самолет, вылетев из аэропорта, вместо привычного набора высоты начал быстро снижаться к поверхности Черного моря, будто планируя приводниться.

При этом пограничник отметил, что положение Ту-154 в воздухе показалось ему странным: самолет летел с неестественно задранным носом. Спустя мгновение, самолет задел хвостовой частью поверхность моря, хвост отвалился, лайнер упал в воду и быстро затонул.

Эксперты, которые прокомментировали изданию свидетельства очевидца, предположили, что катастрофа была так или иначе связана с действиями экипажа. По их мнению, самолет потерял скорость и высоту из-за ошибки пилотов, слишком энергично пытавшихся поднять машину. В результате Ту-154 мог оказаться в условиях, при которых теряется скорость подъемной силы крыльев.

По данным "Коммерсанта", при подобных обстоятельствах в августе 2006 года под Донецком разбился Ту-154М авиакомпании "Россия". Тогда командир экипажа пытался подняться над грозовым фронтом, но допустил критическую ошибку, что привело к крушению самолета с высоты 12 тысяч метров.

Напомним

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека. По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.