Источники: Путин может пойти на президентские выборы в качестве самовыдвиженца

Вероятность самовыдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах в 2018 году подтвердили Газете.Ru сразу четыре источника, близких к Кремлю.
По их словам, в Кремле составлены несколько сценариев президентской кампании, среди которых присутствуют как вариант выдвижения от партии "Единая Россия", так и вариант самовыдвижения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос издания ответил, что на данный момент решение ещё не принято. "Пока до этого не дошли", — заявил официальный представитель Кремля. По словам источников, президент сам примет решение после региональных выборов в сентябре.
В качестве аргументации к самовыдвижению президента относят причину: электорат Путина шире, чем у любой партии. "Так и будет. А решение о его выдвижении будет оглашено где-то в октябре. Рейтинги всех партий сейчас не очень, по сравнению с президентским", — приводит слова источника, работающего с нынешним внутриполитическим блоком Кремля, издание.
До этого Путин участвовал в качестве самовыдвиженца в избирательных кампаниях в 2000 и 2004 годах, пишет znak.com.
15 мая Путин заявил, что считает преждевременным говорить о своем участии в выборах в 2018 году. Он также неоднократно уходил от прямого ответа на вопрос, будет ли баллотироваться на новый срок.
Согласно опросу "Левада-центра", опубликованному в начале мая, если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Путина проголосовали бы 48% избирателей.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял о возможности участия в выборах преемника Путина, однако никаких конкретных фамилий политик не назвал.
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