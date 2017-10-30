Источники: российские власти задумались о сокращении военного присутствия в Сирии

Рассматривается частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим и отправка части воинского контингента в места постоянной службы. При этом один из собеседников газеты уточнил, что "в любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным".

Издание указывает, что поводом для сокращения группировки российских ВС в Сирии могут быть названы успехи правительственных войск Сирии в борьбе с "Исламским государством" и "Джебхат ан-Нусрой" (группировки запрещены в России).

Однако в Минобороны изданию заявили, что никаких планов по сокращению военного контингента в САР в настоящее время нет, пишет "Росбалт".

Ранее российский президент Владимир Путин заявил об освобождении от террористов более 90% территории Сирии.