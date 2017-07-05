Итальянский фермер с помощью трактора "нарисовал" на поле портрет Путина

Итальянский фермер Дарио Гамбарин "нарисовал" с помощью трактора портрет президента России Владимира Путина на своем поле в области Венето в Италии. Этот портрет сменил изображение президента США Дональда Трампа, которое "художник" сделал после сбора урожая в конце прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал L'Arena.it.
Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. В качестве холста он использует огромное поле, а кисти — трактор и плуг.
Героями его произведений были бывший президент США Барак Обама, лидер кубинского революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики. После того, как фермер собрал нынешний урожай, он "нарисовал" портрет Путина и приурочил его к предстоящему саммиту "большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге.
Un Putin gigante retratado en un campo de trigo pic.twitter.com/11ZrOteMYv— RT en Español (@ActualidadRT) 4 июля 2017 г.
Портрет имеет ширину в 135 метров и сопровождается фамилией президента, написанной на кириллице, и подписью "G20 2017".
Увидеть портрет российского президента можно только с высоты птичьего полета.
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