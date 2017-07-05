Итальянский фермер с помощью трактора "нарисовал" на поле портрет Путина

Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. В качестве холста он использует огромное поле, а кисти — трактор и плуг.

Героями его произведений были бывший президент США Барак Обама, лидер кубинского революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики. После того, как фермер собрал нынешний урожай, он "нарисовал" портрет Путина и приурочил его к предстоящему саммиту "большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге.

Un Putin gigante retratado en un campo de trigo pic.twitter.com/11ZrOteMYv — RT en Español (@ActualidadRT) 4 июля 2017 г.

Портрет имеет ширину в 135 метров и сопровождается фамилией президента, написанной на кириллице, и подписью "G20 2017".

Увидеть портрет российского президента можно только с высоты птичьего полета.