Итальянцы разработали чехол для телефона, который заваривает кофе

В Италии разработан специальный чехол Mokase для смартфона, с помощью которого можно заварить себе небольшую чашку кофе в любое желаемое время, передает "Владайм".
Для того, чтобы воспользоваться итальянским чехлом по назначению, необходимо будет приобрести складную чашку, подставку к ней и специальную "кофейную пластину". Ее нужно вставить в мобильное устройство и активировать с помощью приложения, которое запустит процесс нагревания жидкости в стаканчике.
Разработчики из Италии уверяют, что это приспособление способно за 8 секунд вскипятить 25 мл жидкости.
Как отмечает телеканал "Царьград", толщина аксессуара всего 0,7 см, а материал чехла удерживает температуру и не дает гаджету перегреться.
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