Итальянцы разработали чехол для телефона, который заваривает кофе

Для того, чтобы воспользоваться итальянским чехлом по назначению, необходимо будет приобрести складную чашку, подставку к ней и специальную "кофейную пластину". Ее нужно вставить в мобильное устройство и активировать с помощью приложения, которое запустит процесс нагревания жидкости в стаканчике.

Разработчики из Италии уверяют, что это приспособление способно за 8 секунд вскипятить 25 мл жидкости.

Как отмечает телеканал "Царьград", толщина аксессуара всего 0,7 см, а материал чехла удерживает температуру и не дает гаджету перегреться.