Итоги экологического конкурса среди барнаульских предприятий подведены в день России

"За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула".

Победителей выбирали: как среди волонтёров, школ, так и крупных предприятий. Среди крупных промышленных предприятийзанял. Команду предприятия признали одной из самых эффективных среди защитников природы.

На предприятии активно реализовывается стратегия экологичного производства, и завод здесь по некоторым направлениям опережает других региональных лидеров. Так, например, в 2015 году был открыт цех по переработке отходов пивоварения в кормовую добавку для сельскохозяйственных животных, на постоянной основе ведётся переработка стеклобутылки, отходы картона, пластика, полиэтилена прессуются в брикеты и уходят на переработку, и т.п.

Барнаульский пивоваренный завод планирует и дальше принимать участие в жизни города. Например, в день России завод организовал одну из площадок по сдаче норм ГТО.

Александр Локтев,

директор по стратегическому развитию и управлению ОАО "Барнаульский пивоваренный завод":