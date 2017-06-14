Итоги экологического конкурса среди барнаульских предприятий подведены в день России

В год экологии на Алтае в рамках конкурса "За вклад в защиту окружающей среды" многие предприятия нашего города приняли участие в улучшении окружающей среды нашего региона, провели мероприятия, посвященные защите природы и охране окружающей среды.
На предприятии активно реализовывается стратегия экологичного производства, и завод здесь по некоторым направлениям опережает других региональных лидеров. Так, например, в 2015 году был открыт цех по переработке отходов пивоварения в кормовую добавку для сельскохозяйственных животных, на постоянной основе ведётся переработка стеклобутылки, отходы картона, пластика, полиэтилена прессуются в брикеты и уходят на переработку, и т.п.
Барнаульский пивоваренный завод планирует и дальше принимать участие в жизни города. Например, в день России завод организовал одну из площадок по сдаче норм ГТО.
Александр Локтев,
директор по стратегическому развитию и управлению ОАО "Барнаульский пивоваренный завод":
Участие в районных, городских и краевых мероприятий для нас – добрая традиция, дань уважения тому региону и его жителям, где мы находимся и работаем. Помимо поддержки окружающей среды, культуры, молодёжных мероприятий, мы, безусловно участвуем и в спортивной жизни города. Уже второй год подряд мы участвуем в проекте нашей городской администрации, а точнее – комитетов по спорту и молодёжной политике в их отличной инициативе в День России организовать площадки "ГТО" - Готов к труду и обороне. И, надо сказать, молодёжи очень нравится не только наблюдать, но и участвовать в спортивных состязаниях.