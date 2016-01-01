Итоги года и планы на будущее — в ответах участников церемонии "Менеджер года-2016"

1. В 2016 году у нас была самая большая сдача жилья за последние годы — около 200 тысяч квадратных метров. Это больше трех тысяч квартир, и все они были успешно проданы.

2. Строили, строим и будем строить!

3. Петя-Петя-Петушок — я по сказкам посмотрел, вроде бы хороший год будет. Лишь бы не сгореть и лишь бы не было войны. Все остальное наладится. Без оптимизма нельзя.