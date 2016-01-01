Итоги года и планы на будущее — в ответах участников церемонии "Менеджер года-2016"

Подходит к концу 2016 год. Большинство гостей и участников церемонии "Менеджер года–2016" признают, что он был непростым. Сказался и экономический кризис, и какие-то политические моменты. Но, как верно заметил один из экспертов, у всех, кто живет в России, есть удивительное качество — оптимизм. И ответы на вопросы "СК" это доказали.
Участникам "Менеджера года–2016" мы предложили ответить на три вопроса:
1. С какими результатами ваша компания заканчивает год?
2. Какие задачи ставили перед собой и какие из них осуществились?
3. Каковы ваши ожидания от 2017 года и с каким настроением вы в него входите?
Юрий Гатилов (Жилищная инициатива):
1. В 2016 году у нас была самая большая сдача жилья за последние годы — около 200 тысяч квадратных метров. Это больше трех тысяч квартир, и все они были успешно проданы.
2. Строили, строим и будем строить!
3. Петя-Петя-Петушок — я по сказкам посмотрел, вроде бы хороший год будет. Лишь бы не сгореть и лишь бы не было войны. Все остальное наладится. Без оптимизма нельзя.
Владимир Отмашкин (ИСК "Союз"):
1. Было тяжело, но мы продолжили реализацию всех строительных проектов, провели реконструкцию Алтайгеомаша, не бросили ремонтировать социальные объекты.
2. Мы не хотим падать по показателям ввода жилья. Надеюсь, сохраним уровень 2016 года и даже добавим за счет строительства в Новосибирске. В сельском хозяйстве продолжим увеличивать посевной клин — добавим площадей.
3. Как сложится, говорить рано. Настроение нормальное, мы уже битые волки и не первый раз входим в кризис.
Алла Старовойтова (Алейскзернопродукт):
1. 2016-й для нас был успешным. К концу года коллектив подошел с хорошими результатами: произведено продукции около 500 тыс. тонн, выручка за 11 месяцев 2016 года составила более 6 млрд рублей, чистая прибыль 160 млн рублей.
2. Все планы и цели, которые мы ставили в 2016 году, достигнуты: на комбикормовом заводе запущена линия по производству кормов для рыб под ТМ "АквАлей", расширена линейка корма для собак ТМ "Дилли". Кормам под ТМ "Дилли" и "АквАлей" были присвоены дипломы национальной премии по импортозамещению. Инвестиции в производство за период 11 месяцев 2016 года составили около 120 млн рублей.
3. Прогнозы на будущее делать сложно, но, как всегда, в планах дальнейшее развитие производства, расширение ассортимента, борьба за новые и сохранение имеющихся рынков сбыта. Грядущий год для нас особенный: мы готовимся отметить 85-летие компании. К юбилею подходим с хорошим потенциалом и надеемся этот потенциал закрепить и приумножить.
Антонида Устинова, (Модест):
1. Год был тяжелый, но что задумано — сбылось. Главное достижение — выпуск новых продуктов для детского питания (сливочное масло, сметана и морсы) и победы на всероссийских и международных конкурсах.
2. Хотели открыть новую линию, и нам это удалось. Несмотря на экономические трудности, расширили сеть, удержали выручку и платим зарплату выше средней по краю.
3. Как и все, жду чуда. Есть планы обновить некоторое оборудование и продолжать сотрудничать с крайздравом.
Владимир Гордейчик (Магис-Спорт):
1. Работать было сложнее. Но открыли "Магис-дети". Это прямо исполнение желаний! И планируем его развивать.
2. Каждый год мы пишем письмо Деду Морозу и подводим итоги. Глобальных планов на новое строительство нет.
3. Есть хороший план, который позволит побороть родительскую лень и привести их вместе с детьми к нам. И самое главное, чтобы в стране не появились новые регионы, никаких завоеваний.
Елена Филипчук (Новэкс):
1. Освоили два новых региона — Хакасию и Республику Тыву. Теперь и там есть магазины нашей торговой сети.
2. Год прошел трудно, но надо было работать, развиваться. Это и продолжим делать.
3. Не будем загадывать. Но хочу, чтобы от всех нас не отворачивалась удача!
Дмитрий Быстревский (инвестиционный банк "БКС Премьер"):
1. Перешагнули планку в 250 тысяч клиентов. Планы были простые — создать для каждого условия, при которых можно достичь своих финансовых целей.
2. Продолжим развивать индивидуальный подход. Просто зарабатывать деньги — не цель. Мы хотим научить правильно понимать свои цели и четко их формулировать.
3. Экономика выходит из рецессии, мы видим оживление на внутреннем рынке. Поэтому год обещает быть перспективным.
Андрей Олишевский (Алтайская ярмарка):
1. Самое главное событие лично для меня — рождение внука. Я счастлив. Что касается работы — мы запустили новый проект, выставку "Пекарь и кондитер". Она вызвала живой интерес.
2. Продолжать и развивать фестиваль натуральных продуктов питания из алтайского сырья "Деревня EXPO. ECO-FRIENDLY".
3. Есть несколько идей о новых выставках и конгрессах. В частности, привезем ведущих российских экспертов по парковой культуре. Таких проектов в Алтайском крае раньше не было. Главное, чтобы все срослось. Также 2–4 марта в Белокурихе пройдет юбилейная, 10-я Зерновая конференция.
Светлана Сапожникова (банк "Акцепт"):
1. В 2016 году наше предприятие приобрело нового директора в моем лице, и мы вместе начали заниматься продвижением услуг, делать бренд узнаваемым.
2. Сегодня здесь было много наших потенциальных клиентов. Кто-то из них пришел к нам именно в 2016 году, а кто-то, надеюсь, придет в новом, 2017-м.
3. Двигаться вперед и сохранять открытость и теплоту отношений. Все на позитиве.
Дмитрий Логинов (Алтайлес):
1. Именно в 2016 году мы закрыли все свои кредитные обязательства! Но взяли новые — под строительство новых объектов. Все, что запланировали, выполнили.
2. Идет рост по продажам, несмотря на то что год был кризисный. Работы много.
3. Для "Алтайлеса" 2017 год будет годом строительства. Планируем построить завод по производству пеллет и МДФ-плиты.
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