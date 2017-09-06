Иван Нифонтов: Из-за поездки во Владивосток на соревнования проголосовал досрочно

Российский дзюдоист, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских и Европейских игр, Иван Нифонтов накануне отбыл во Владивосток для участия в Международном турнире. Приезд и короткое пребывание спортсмена в Барнауле обусловлено необходимостью досрочного голосования на предстоящих выборах – у Ивана, несмотря на разъездной характер его деятельности, сохраняется местная прописка, известный дзюдоист считает участие в голосовании задачей каждого ответственного человека.
Иван Нифонтов,
российский дзюдоист, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских и Европейских игр:
После посещения разных городов, возвращаясь в Барнаул, замечаю, как он преображается. Город становится ярче и красивее. Много делается для создания комфортной среды, ремонтируются дороги, строятся детские площадки. Краевая столица процветает. Губернатор Александр Карлин, мэр города Сергей Дугин регулярно встречаются с нами, спортсменами, интересуются, как мы живем. Для нас строят спортивные клубы, залы. Нас поддерживают в этом плане. Уверен, что благодаря этой поддержке Алтайский край будет по-прежнему прославлять Россию.
В предстоящих выборах 10 сентября участвовать не смогу, буду в командировке. Поэтому специально приехал в Барнаул и проголосовал досрочно. Считаю, что выборы важны для каждого жителя города, страны. Потому что таким образом мы определяют политику государства в целом. А досрочное голосование – прекрасный инструмент, позволяющий исполнить свой гражданский долг тем, кто занят в Единый день голосования и по тем или иным причинам не может проголосовать. Некоторые профессии, как у меня, например, связаны с частыми поездками. Но те, кто никуда не уезжает, обязательно должны найти время проголосовать в установленный день либо сделать это досрочно.
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