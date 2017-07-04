Июль будет сложным: глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах

Глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании заявил что июль будет трудным месяцем для спасателей. Судя по прогнозам, середина лета будет сопровождаться катаклизмами. Об этом сообщают РИА Новости.
По его словам, погоду продолжит "лихорадить": местами могут быть максимумы температур, перепады температур, высокие скорости ветра и осадки.
"Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы", — сказал Пучков.
Глава МЧС призвал спасателей профессионально отрабатывать все вопросы защиты жизни и здоровья людей в этот сложный период. Он выразил надежду, что в Центральной России настанут ясные дни, а в страдающих от засухи регионах пройдут долгожданные дожди.
Напомним, вечером 1 июля из-за непогоды в Барнауле прошли отключения электричества. Без света остались около 40 тыс. человек.
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