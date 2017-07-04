Июль будет сложным: глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах

По его словам, погоду продолжит "лихорадить": местами могут быть максимумы температур, перепады температур, высокие скорости ветра и осадки.

"Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы", — сказал Пучков.

Глава МЧС призвал спасателей профессионально отрабатывать все вопросы защиты жизни и здоровья людей в этот сложный период. Он выразил надежду, что в Центральной России настанут ясные дни, а в страдающих от засухи регионах пройдут долгожданные дожди.

Напомним, вечером 1 июля из-за непогоды в Барнауле прошли отключения электричества. Без света остались около 40 тыс. человек.