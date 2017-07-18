20 июля в ТРЦ "Европа" открывается "Экомаркет"

Новый "якорь" "Европы" расположился на площади 1200 кв. м. Несколько месяцев над пространством работала команда дизайнеров, и сейчас барнаульцев и гостей краевой столицы встретит интересная комбинация натуральных материалов - дерева и мрамора.

В этом стильном обрамлении располагаются несколько десятков производителей и поставщиков прекрасных продуктов, - высококачественных и действительно отборных: выбор арендаторов проводился более чем тщательно. В результате покупатели в одном месте смогут приобрести превосходное свежее мясо, птицу и изделия из нее, алтайскую мраморную говядину, крупы, элитные сыры, лимонады, кондитерские изделия, фрукты и сухофрукты, чаи и кофе, мед и продукцию из трав, колбасные изделия и молочные продукты. Также на площадке расположилась кофейня и производитель бутербродов и сэндвичей.

В день открытия, 20 июля 2017 г., всех покупателей ждут подарки, дегустации и скидки на продукцию, - до 50%. Магазин с первого дня и всегда будет открыт с 10.00 до 20.00.