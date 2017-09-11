Из Алтайского края в Татарстан поставят прямые авиарейсы

Власти Алтайского края и Татарстана готовы субсидировать авиарейсы из Барнаула в Казань из региональных бюджетов. Наладить прямое авиасообщение планируют к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил губернатор Александр Карлин после встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, пишет ТАСС.
По словам Александра Карлина, если авиасообщение будет налажено, то жители Алтайского края смогут посетить ЧМ-2018 в Казани, воспользовавшись прямым рейсом.
Рустам Минниханов отметил, что рейсы можно субсидировать из региональных бюджетов. По его словам, эти авиамаршруты будут выгодны и жителям Татарстана, которые смогут посетить алтайские санатории.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов приехал в Барнаул 10 сентября. Визит начался с рабочей встречи в кабинете губернатора, где состоялись переговоры по вопросам развития торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества двух регионов, сообщается на сайте администрации Алтайского края.
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