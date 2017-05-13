Из банков РФ выведен 1 миллиард рублей под залог бочек с водой

МВД России смогло раскрыть группировку из банковских сотрудников, которыя выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой, сообщается на сайте ведомства.
В итоге группе удалось вывести из банков почти 1 млрд рублей. Во всех документах было указано, что средства выводятся под залог "дорогостоящего химического сырья". В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.
Все манипуляции производились накануне отзывов у банков лицензий.
Преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. В настоящее время в отношении четверых сотрудников банков завели дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, пишет polit.ru.
Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Факт
В Центробанке объем выведенных из России средств в 2016 году оценили в 190 млрд рублей.
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