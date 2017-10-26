Из доходов госбюджета "пропали" 47 млрд "Роскосмоса"

Речь идет о дебиторской задолженности "Роскосмоса" перед бюджетом по доходам, полученным его предшественником — Федеральным космическим агентством (ФКА) — от иностранных контрагентов.

В июне Минфин заложил в составе "прочих неналоговых доходов" 46,88 млрд рублей за счет "погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства", сообщалось в пояснительной записке к летним поправкам в бюджет. Эта сумма учтена в действующем законе о бюджете на 2017 год.

В августе "Роскосмос" попросил Минфин исключить эти 47 млрд руб. из прогноза доходов. Обоснования этому решению "Роскосмоса" Счетная палата не приводит.

Счетная палата полагает, что "существуют риски недопоступления" обещанных 46,88 млрд руб. от "Роскосмоса". На это косвенно указывает снижение прогноза Минфина по прочим неналоговым доходам в 2017 году на 30,5 млрд рублей.