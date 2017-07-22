10 из 10: госинспекция нашла массу нарушений на детских площадках Барнаула

На каждой детской площадке в Барнауле можно найти нарушения. Это показал рейд службы государственного жилищного надзора Госинспекции края. Она проверила десять таких объектов и на каждом увидела несоответствие нормам.
По данным сайта ведомства, 13-14 июля специалисты осмотрели детские площадки в Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах по адресам: ул.Беляева, 15, ул. Чудненко, 81, 92, 95, ул. Тимуровская, 28, ул. Г.Исакова, 156, 165, ул. Попова, 88, 143, ул. Балтийская, 39, Павловский тракт, 257.
На каждой площадке проверяющие выявили следующие нарушения: площадки не огорожены или частично огорожены; парковочные места и площадки для парковки расположены рядом с детской площадкой; нет табличек с правилами пользования оборудованием детских площадок, не скошена трава.
Госжилнадзор разослал управляющим компаниям письма с требованием устранить недостатки.
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