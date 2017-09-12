Из холода в жару: на неделе на Алтае выпадет ледяная крупа, а потом придет тепло

В сторону нашего края смещается западный циклон, фронты которого пройдут от Екатеринбурга к Омску и далее на северо-восток Сибири, задев и нашу территорию. Из-за этого до 13 сентября в крае будут идти дожди.

В начале недели эти дожди сопровождались грозами в отдельных районах. А вот в среду 13 сентября придет мощный обвал холода, при этом северные районы ждет выпадение т.н. ледяной крупы.

Из-за атмосферных фронтов усилится ветер до 10-15м/с, в южных районах с порывами до 17-22м/с. Температура воздуха в течение первой половины недели будет понижаться и уже в ночь на среду столбики термометров опустятся до +2...+7С., местами в западных районах до 0...-2С, нём не поднимутся выше +8...+13С.

Во второй половине недели, на смену уходящему на северо-восток циклону, его место займет западный антициклон, с которым установится малая облачность, без осадков, спокойная погода, способствующая в ночные и утренние часы образованию тумана.

В ночь на 14 сентября температура воздуха достигнув дна холода: 0...+5С,в северных и предгорных районах до 0...3гр.С, пойдёт на повышение и уже днём под лучами яркого Солнца воздух прогреет до +13...+18С.

В дальнейшем тенденция на потепление сохранится. В субботу и в воскресенье столбики термометров поднимутся ночью до +3...+10С, днём до +20...+25С.

12 сентября днем дожди пройдут на большей части территории края, местами по югу грозы. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, в южных районах порывы до 17-22 метров. Ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса. В Барнауле временами дожди. Ветер юго-западный, 11-16 м/с. Температура днем от +17 до +19.

13 сентября на большей части территории Алтайского края дожди, местами сильные, в предгорьях возможна гроза, сообщают в центре. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 22. Ночью +3…+8 градусов, при прояснении местами заморозки до -1 градуса, днем от +8 до +13 градусов. В столице региона дождь, днем временами сильный. Ветер западный, 10-15 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов, днем от +9 до +11.

В восточных районах Алтайского края ночью 14 сентября дожди, в утренние часы местами туман. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13. Ночью 0…+5 градусов, в северных и предгорных районах местами заморозки до -3, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. В Барнауле без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью 0…+2 градуса, днем до +13…+15.