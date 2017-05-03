Из кассы банка РПЦ перед крахом пропали 5 млрд рублей

Введенная в банк временная администрация выяснила, что денежные средства выдавались "под честное слово" неустановленным лицам, которые не возвращали их обратно в "Пересвет".

Было установлено, что из кассы банка пропало около 780 млн рублей, примерно 50 млн долларов и 25 млн евро, пишут "Ведомости", ссылаясь на кредитора банка и финансиста, знакомых с расследованием Центробанка.

Собеседник издания сообщил, что деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, однако в банк не возвращались. При этом установить лицо, которому выдавались огромные суммы, так и не удалось — документы были не подписаны.

Аудиторы банка в отчете отмечают, что недостача из кассы "Пересвета" была отражена в отчетности на 1 января, но объяснить ее в подразделениях внутреннего контроля и риск-менеджмента также не смогли.

"Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы", – размышляет аналитик Fitch Александр Данилов, замечая, что до введения временной администрации у "Пересвета" был один из самых низких уровней просроченной задолженности – менее 1% от портфеля.

Такие операции – брать деньги в кассе и наличными гасить кредиты – могли быть, соглашается президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, в этом случае деньги в банке проходят по кругу и возвращаются в кассу. Если наличных в кассе в итоге не оказалось, значит, их могли оттуда просто вынести – "вопрос времени и стараний", заключает он.

В сентябре прошлого года агентство Fitch указало, что банк активно кредитует компании без признаков реальной деятельности, пишет РБК. После этого "Пересвет" ограничил выдачу вкладов граждан суммой до 100 тысяч рублей. ЦБ принял решение ввести в банк временную администрацию и взял курс на санирование "Пересвета", пишет ura.ru.