Из Крыма самолетом доставят гидролокатор для поисков Robinson 66

Этот аппарат используется спасателями Южного регионального центра МЧС России. Гидролокатор способен работать на больших глубинах.

Гидролокатор состоит на вооружении Керченского поисково-спасательного отряда. Обученный личный состав доставит его в Республику Алтай к месту поисковых работ авиационным транспортом, чтобы максимально быстро задействовать дополнительное подводное оборудование в поисковой операции.

Согласно техническим характеристикам, гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900 позволяет проводить наблюдения на акваториях глубиной до 200 метров и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне.

Гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900 уже использовался на Телецком озере, когда в июле 2011 года там затонул катер на глубине 203 метров (в результате происшествия 9 человек были спасены, четверо погибли, прим.ред.). Работы по поиску и подъёму судна длились 2 месяца. Из-за штормовой погоды их приходилось время от времени приостанавливать.

Ситуация повторяется. Ветер и высокая волна на озере практически не позволили водолазам минувшим днём 16 февраля работать на воде.

В ночь с 16 на 17 февраля на протяжении пяти часов, пока озеро было спокойно, специалисты использовали подводный аппарат FALKON. Ночные поиски результатов не дали, говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС.

Также в поисковой операции задействован глубоководный аппарат Falkon. Его доставили в республику из Иркутской области.

Вечером 15 февраля в результате аэровизуального наблюдения специалисты компании "Алтай Авиа" обнаружили лопасть вертолета на расстоянии 21 километр южнее от кордона Кокши возле противоположного берега от места нахождения обломков, которые были обнаружены днём. Чтобы извлечь предмет из воды, требуется задействовать плавательные средства. Погодные условия пока не позволяют проводить работы на воде.

15 февраля в районе поисков группа Алтайского поисково-спасательного отряда обследовала 2 километра береговой линии на юг от кордона Кокши, спасатели и инспекторы ГИМС осмотрели 7 километров в прибрежной зоне, волонтёры — 6 километров. После 15 часов с улучшением погоды, возобновлена работа с использованием глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон", поиски проводились до глубокой ночи, площадь обследованной территории составляет 150 тысяч кв. метров.

В 24 км южнее мыса Кокши экипаж вертолета R-66 обнаружил чехлы от лопастей и двигателя вертолета, а так же фрагменты кресла. Обнаруженные чехлы доставлены в аэропорт "Карасук". В район обнаружения чехлов вылетел Eurocopter для обнаружения каких либо других частей вертолета. К месту обнаружения обломков к устью рек В. Камелик и Карасу выдвинулись три волонтера из поселка Беле Улаганского района.

Напомним, вертолет Robinson 66 упал в Телецкое озеро 12 февраля в 20.20. На борту R 66 находилось пять человек. 13 февраля было обнаружено тело одной из пассажирок вертолета.

Органы управления и силы Главного управления МЧС России и Турочакского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация", территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай – в режиме "Повышенная готовность".