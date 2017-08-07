Из Новосибирска улетели барнаульские пассажиры самолета с лопнувшим лобовым стеклом

Пассажиры самолета, отправление которого задержали из-за треснувшего лобового стекла, улетели сегодня ночью из Новосибирска во Вьетнам в 3.27, сообщили altapress.ru в справочной аэропорта Толмачево.
Напомним, вчера, 6 августа, рейс из Новосибирска во Вьетнам не вылетел из-за треснувшего лобового стекла второго пилота. Пассажиры, в том числе из Барнаула, должны были улететь в Камрань на борту Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly 6 августа в 10.45. Вылет отложили сначала до 14.00, потом до 21.00, а после на 00.00.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержка вылета рейса по маршруту Новосибирск–Камрань составила свыше 16 часов. На указанный рейс зарегистрировали 281 человек, в том числе 41 ребенок. По предварительной информации, пассажиров обеспечили напитками, горячим питанием, предоставили гостиницы.
Сейчас Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения авиакомпанией "Икар" требований законодательства РФ о безопасности полетов.
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