Из России за год вывезли 326 млрд рублей

Федеральная таможенная служба выявила вывод средств из России за рубеж на 326,1 млрд рублей.
Деньги были выведены в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года.
Как уточнили в пресс-службе ФТС РФ, за 14 месяцев было выявлено более 10 тысяч случаев незаконного вывода денежных средств за рубеж. Общая сумма составила 326,1 млрд рублей, сообщает RNS.
По данным ФТС, с 2013 по 2015 год незаконный вывод капитала из страны составил 1,2 трлн рублей.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что объем операций по незаконному выводу денег за рубеж упал более чем в два раза: в 2015 году сумма выведенных средств, по ее данным, составила 500 млрд рублей, а в 2016 году — 190 млрд рублей.
Два года назад ФТС с ЦБ разработали механизм противодействия схемам вывода денежных средств из России. Как подчеркнули в пресс-службе ФТС, речь идет о схемах, основанных на заявлении в декларациях на товары недостоверных сведений о стоимости, подлежащей оплате в пользу нерезидентов. Кроме того, с 2016 года ФТС проводит работу по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.