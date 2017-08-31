Из российских аптек отозвали смертельный препарат

Две партии лидокаина отозвал из всех аптек страны Росздравнадзор — это связано с двумя смертельными случаями после применения препарата.
После того, как в Крыму умер 41-летний мужчина, а в Самарской области погиб девятимесячный ребенок от анафилактического шока после применения лидокаина, ведомство приняло решение отозвать из аптек препарат, произведённый компанией "Озон". Смерть пациентов наступила после введения этого обезболивающего, пишет life.ru.
Всего из аптек были отозваны 33 тысячи упаковок лекарственного препарата. Росздравнадзор проверяет лекарство на качество и возможное нарушение состава.
В инструкции к лидокаину указано, что среди побочных эффектов у пациентов может наступить анафилактический шок, пишет ura.ru.
Издание отмечает, что смерть после этого препарата — явление нередкое. В июне после укола лидокаина на приеме у стоматолога умерла 29-летняя москвичка, а в апреле в Омске после укола лидокаина скончалась 10-летняя девочка.
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