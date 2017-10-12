Из вещдоков по делу "бога Кузи" пропали 215 млн рублей

Подозреваемый провернул хитроумную аферу с фальшивыми документами.

59-летний уроженец Омска (Юрий Цукерман, сейчас находится в Израиле, объявлен в розыск) изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году Химкинским судом вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств. Деньги лежали на счету МВД в Сбербанке.

Правоохранителям удалось заблокировать только часть суммы, а остальные деньги ушли подозреваемому, пишет polit.ru.

Александр Забейда,

управляющий партнер адвокатского бюро "Забейда и партнеры":

Судя по базе данных Химкинского городского суда, судья Дубравин не выносил решения в пользу Цукермана. В его пользу было вынесено решение другим судьей, но в том решении, которое было вынесено вторым судьей, МВД третьим лицом не значится. А МВД значится третьим лицом в третьем деле, но в том деле суд отказал Цукерману. Крайне запутанная история, речь может идти не только о фальсификации расписок, но и о фальсификации судебных решений или превышении полномочий какими-либо должностными лицами, которые проморгали поддельный судебный акт.

На счетах полиции должно быть еще примерно 150 млн, плюс арестованные машины. Среди вещдоков были редкие животные. Крокодил Гоша и игуана Гуня, сейчас они находятся в Московском зоопарке, пишет bfm.ru.

Расследование дела в отношении "бога Кузи" завершено 19 сентября — примерно через год после его задержания. Оно было возбуждено по статьям о мошенничестве и создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием. Помимо Попова в деле фигурируют еще два человека — его ближайшие помощники в деструктивной секте, которую он создал.

Справка

Секта "бога Кузи" возникла в конце 1990-х годов. Религиозная организация отличается жесткой внутренней иерархией, слабовидящий Попов требует подчинения и поясняет, что все окружающие его живы лишь благодаря его милости. Секта была раскритикована РПЦ за участие в православных ярмарках, где продавала литературу и культовые товары. Сообщалось, что среди ближайших помощников Попова могут находиться лишь женщины.