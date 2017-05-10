Из-за дождей Обь превысила критическую отметку

На реке Чарыш 8 мая уровень воды превысил отметку подтопления на 2 см (360 см) у села Карпово-2. Ниже по течению у села Белоглазово уровень воды за сутки поднялся на 83 см, но сейчас идет тенденция к снижению.

Резко (более 2-х метров) поднимались уровни воды в верховьях реки Катунь. Но в настоящее время по всему ее течению фиксируется спад уровней.

Объемы воды, пришедшие с Катуни и Бии, дали прирост уровня воды в Оби у села Фоминское (+51 см), но серьезного подтопления не ожидается.

Осадков на ближайшее время не прогнозируется.