Фотофакты. Из-за ДТП с тремя автобусами и застрявшей фуры на Красноармейском собирается пробка

ДТП с тремя автобусами. Фото: altapress.ru. ДТП с тремя автобусами. Фото: Артем Козин в vk.com/barneos22. Пробка на Красноармейском. Фото: Артем Козин в vk.com/barneos22.

В ГИБДД Барнаула данное ДТП не зарегистрировали, однако сообщили, что затор на Красноармейском действительно есть: из-за фуры, которая на может подняться в гору в районе пересечения с ул. Папанинцев. Сотрудники ГИБДД выполняют регулировочно-распорядительные функции на дороге. Водителей просят выбирать возможные пути объезда.