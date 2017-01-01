Фотофакты. Из-за ДТП с тремя автобусами и застрявшей фуры на Красноармейском собирается пробка

2005
Сегодня, 16:07.
Происшествия

На пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Интернациональной в сторону Спартака произошла авария с участием трех автобусов. Об этом сообщил корреспондент altapress.ru. Собирается пробка.

ДТП с тремя автобусами. Фото: altapress.ru.
ДТП с тремя автобусами. Фото: Артем Козин в vk.com/barneos22.
Пробка на Красноармейском. Фото: Артем Козин в vk.com/barneos22.

В ГИБДД Барнаула данное ДТП не зарегистрировали, однако сообщили, что затор на Красноармейском действительно есть: из-за фуры, которая на может подняться в гору в районе пересечения с ул. Папанинцев. Сотрудники ГИБДД выполняют регулировочно-распорядительные функции на дороге. Водителей просят выбирать возможные пути объезда.

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