В Алтайском крае массово горят электроприборы из-за гроз

На прошлой неделе непогода в Алтайском крае стала причиной выхода из строя домашних приборов и модемов. Читатели altapress.ru сообщили о сгоревших ТВ-приставках, мониторах и модемах.

В связи с этим оператор "Ростелеком" рекомендует жителям края соблюдать меры предосторожности: На время грозы отключайте электроприборы, ТВ-приставки, а DSL-модемы и сплиттеры надо отсоединять от телефонной линии.

Если отключили свет, выдерните из сети блоки питания своих модемов. Они выходят из строя из-за резкого перепада при включении электричества.

Когда вы находитесь в отпуске или командировке, обесточивайте все свои электроприборы. Технические специалисты "Ростелекома" также советуют отключать на ночь приборы от энергообеспечения. По прогнозу Алтайского ЦГМС 27-31 июля в крае будут сильные дожди, грозы, местами град.