В Алтайском крае массово горят электроприборы из-за гроз

422
Сегодня, 16:10.
Происшествия

На прошлой неделе непогода в Алтайском крае стала причиной выхода из строя домашних приборов и модемов. Читатели altapress.ru сообщили о сгоревших ТВ-приставках, мониторах и модемах.

Телевизор.
Телевизор. Фото: открытые источники (CC0).

В связи с этим оператор "Ростелеком" рекомендует жителям края соблюдать меры предосторожности:

  • На время грозы отключайте электроприборы, ТВ-приставки, а DSL-модемы и сплиттеры надо отсоединять от телефонной линии.
  • Если отключили свет, выдерните из сети блоки питания своих модемов. Они выходят из строя из-за резкого перепада при включении электричества.
  • Когда вы находитесь в отпуске или командировке, обесточивайте все свои электроприборы. Технические специалисты "Ростелекома" также советуют отключать на ночь приборы от энергообеспечения. 

По прогнозу Алтайского ЦГМС 27-31 июля в крае будут сильные дожди, грозы, местами град.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров