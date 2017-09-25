Из-за краха "Вим-Авиа" могут пострадать порядка 100 тысяч пассажиров

25 сентября , по данным The Bell, у компании "ВИМ-Авиа" закончатся деньги кредиторов.
У перевозчика большая задолженность перед сотрудниками. СМИ пишут, что финансовую помощь авиакомпании могли оказать структуры, близкие к правительству Татарстана или банку "Зенит". Но этого мало.
Против руководства "ВИМ-Авиа" уже возбуждено дело из-за долгов по зарплате в 206 млн рублей. И это не считая дурной славы из-за многочисленных отмененных рейсов. Начали проверку Минтранс и Следственный комитет. Причем "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о том, что перелет в указанные в билетах сроки невозможен.
Олег Пантелеев,
исполнительный директор агентства "Авиапорт":
Задержка с выплатой заработной платы едва ли могла стать причиной задержек рейсов. Скорее всего, все-таки речь идет исключительно о взаимоотношениях с поставщиками авиатоплива. Если перевозчик сумеет восстановить платежеспособность и выполнять свои обязательства в полном объеме перед поставщиками услуг, вполне вероятно, что компания сможет выбраться из нынешнего кризиса, сохранить присутствие на рынке. Но в то же время мы видим, что авиационные власти, Минтранс и Росавиация, готовятся к худшему.
Как десятая компания страны по объемам пассажиропотока оказалась в таком положении? По мнению экспертов рынка, много лет "ВИМ-Авиа" работала по принципу: зимой копим долги, а летом отдаем. Но нынешний теплый сезон был провален, и отдавать стало не из чего. В итоге финансов перестало хватать даже на основные нужды.
Роман Гусаров,
главный редактор портала Avia.ru:
Очевидно, что авиакомпания не справляется с обеспечением тех финансовых обязательств, которые она на себя взяла. Ей, похоже, не хватает пригодных для этого воздушных судов, не обеспечивается своевременно их обслуживание и ремонт и, соответственно, возвращение из технических центров. Скорее всего, опять-таки из-за недофинансирования. Конечно же, как и у всех авиакомпаний, имеется и дефицит летных кадров, не хватает персонала.
Задержки рейсов продолжались и 24 сентября. Источники, знакомые с позицией регуляторов, сообщают, что при лучшем сценарии авиакомпания сможет прожить максимум до середины октября, при худшем — до конца сентября. Это при том, что на ближайшие месяцы "ВИМ-Авиа" продала около 100 тысяч билетов, пишет bfm.ru.
Проблемы у авиакомпании остро обозначились 29 мая — перед началом высокого летнего сезона. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.
О владельце авиаперевозчика
100% акций авиаперевозчика принадлежат супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым.
В первой половине 1990-х г-н Мурсекаев вместе с земляком из Барнаула Сергеем Недорослевым занимался поставками ширпотреба и продуктов питания из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику. Одновременно их компания "Белуха" скупала акции оборонных и авиационных заводов — коллекция набралась внушительная. В 1997 году, правда, "Белуха" распалась; Недорослев на базе купленных предприятий создал группу "Каскол", а Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом.
Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летает по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревают целые туристические группы, писал Forbes в 2005 году.
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