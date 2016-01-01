В морозы сибирским военнослужащим дополнительно выдают чай, хлеб, сало и лук

Сильные морозы в Сибири внесли коррективы в планы занятий по боевой подготовке воинских частей Центрального военного округа. На всех объектах, где проводятся занятия, развернуты пункты обогрева личного состава, в которых дополнительно выдаются чай, сало, хлеб и лук, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
В подразделениях максимально сократили полевые занятия. "При низких температурах занятия проходят в специальных учебных классах, на тренажерах, в спортивных залах и приказарменной учебно-материальной базе, которая позволяет изучать штатное вооружение и военную технику, а так же отрабатывать нормативы по боевой подготовке", — отмечает ведомство.
При несении службы в караулах по охране военных объектов часовые несут службу по одному часу вместо двух, а так же используют постовую форму одежды (тулупы, валенки, меховые рукавицы, балаклавы). С личным составом проводят дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней.
Каждый военнослужащий обеспечен новым полевым комплектом обмундирования, способным выдерживать температуру до 40 градусов ниже нуля благодаря принципу многослойности.
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