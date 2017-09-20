Из-за мощного землетрясения в Мексике российские дипломаты остались без жилья

Сразу после землетрясения дипломатов эвакуировали. Ни они, ни члены их семей не пострадали. Но несколько семей дипломатов, проживавших в Мехико на съемных квартирах, были вынуждены съехать оттуда, так как пострадали здания.

"Сейчас посольство размещает их на временной основе по имеющимся жилым помещениям до того момента, как будут проведены восстановительные работы либо будет найдено новое жилье", — сказал Нешумов. По всему городу продолжаются разборы завалов. В Мехико введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Malina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим. Сотни горожан разбирают завалы и собирают продукты питания для нуждающихся.

В результате мощного землетрясения, по официальным данным, погибли более 200 человек. Кроме того, из-за подземных толчков в Мехико обрушилось 44 здания, пишет bfm.ru.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км.