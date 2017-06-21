Из-за мощной грозы в барнаульском аэропорту задержали три рейса

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Жизнь

Вечером 20 июня, из-за сильного урагана и ливня с грозой в барнаульском аэропорту задержали два рейса на вылет: регулярного московского направления и чартер "Деловой авиации" (самолет Embraer). Об этом altapress.ru сообщил источник в аэропорту.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

После того, как грозовой фронт "ушел", самолеты вылетели в аэропорты назначения. Также по метеоусловиям задержался рейс на прилет из Красноярска. Спустя три часа пассажиры смогли вылететь из Барнаула в Красноярск.

Виталий Архипенко,
генеральный директор авиапредприятия "Алтай":

20 июня наблюдались два серьезных грозовых очага на аэродроме. Но наше оборудование сработало качественно — отключения электроэнергии не было. Также "экзамен на прочность" выдержали помещения аэропорта и кровля, которую не так давно ремонтировали.

Напомним, 20 июня вечером над Барнаулом пронесся мощный ураган с ливнем. Последствия стихии устраняют до сих пор.

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