Из-за мощной грозы в барнаульском аэропорту задержали три рейса

Вечером 20 июня, из-за сильного урагана и ливня с грозой в барнаульском аэропорту задержали два рейса на вылет: регулярного московского направления и чартер "Деловой авиации" (самолет Embraer). Об этом altapress.ru сообщил источник в аэропорту.
После того, как грозовой фронт "ушел", самолеты вылетели в аэропорты назначения. Также по метеоусловиям задержался рейс на прилет из Красноярска. Спустя три часа пассажиры смогли вылететь из Барнаула в Красноярск.
Виталий Архипенко,
генеральный директор авиапредприятия "Алтай":
20 июня наблюдались два серьезных грозовых очага на аэродроме. Но наше оборудование сработало качественно — отключения электроэнергии не было. Также "экзамен на прочность" выдержали помещения аэропорта и кровля, которую не так давно ремонтировали.
Напомним, 20 июня вечером над Барнаулом пронесся мощный ураган с ливнем. Последствия стихии устраняют до сих пор.
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