Из-за мощной грозы в барнаульском аэропорту задержали три рейса

После того, как грозовой фронт "ушел", самолеты вылетели в аэропорты назначения. Также по метеоусловиям задержался рейс на прилет из Красноярска. Спустя три часа пассажиры смогли вылететь из Барнаула в Красноярск.

Виталий Архипенко,

генеральный директор авиапредприятия "Алтай":

20 июня наблюдались два серьезных грозовых очага на аэродроме. Но наше оборудование сработало качественно — отключения электроэнергии не было. Также "экзамен на прочность" выдержали помещения аэропорта и кровля, которую не так давно ремонтировали.

Напомним, 20 июня вечером над Барнаулом пронесся мощный ураган с ливнем. Последствия стихии устраняют до сих пор.