В барнаульском аэропорту самолеты из Москвы направили на запасные аэродромы

Один самолет "Аэрофлота" летал в режиме ожидания над барнаульским аэропортом, после чего приземлился.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе авиапредприятия "Алтай", в настоящий момент из Толмачево в Барнаул летит самолет S7.

Пассажиры утренних рейсов на Москву вскоре отправятся в аэропорты назначения. Однако вылет рейса SU1431 ("Аэрофлот") задерживается до 22.20 — экипаж самолета отдыхает.