В барнаульском аэропорту самолеты из Москвы направили на запасные аэродромы

2 августа утром в барнаульском аэропорту имени Г.М.Титова был сильный туман. Из-за плохой видимости самолеты регулярных рейсов из Москвы не могли приземлиться. Четыре лайнера отправили на запасные аэродромы — в Новосибирск и Красноярск.
Один самолет "Аэрофлота" летал в режиме ожидания над барнаульским аэропортом, после чего приземлился.
Как сообщили altapress.ru в пресс-службе авиапредприятия "Алтай", в настоящий момент из Толмачево в Барнаул летит самолет S7.
Пассажиры утренних рейсов на Москву вскоре отправятся в аэропорты назначения. Однако вылет рейса SU1431 ("Аэрофлот") задерживается до 22.20 — экипаж самолета отдыхает.
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