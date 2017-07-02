Из-за порыва ливневки сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следующего из Бийска

2 июля ночью на четвёртом километре перегона Новосибирск-Южный — Новосибирск-Главный сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда № 602 "Бийск — Новосибирск".
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.
В вагонах находились более 400 пассажиров, к счастью никто не пострадал.
Причиной схода локомотива с путей стал порыв ливневой канализации — обрушившейся грязевой поток скрыл под собой железнодорожное полотно.
В связи с произошедшим один пригородный поезд был задержан, ещё несколько пригородных поездов были пущены другими маршрутами, говорится в сообщении новосибирской службы эвакуации "АСТ 54".
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