Из-за порыва ливневки сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следующего из Бийска

В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сошёл с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото: vk.com/act54.

В вагонах находились более 400 пассажиров, к счастью никто не пострадал.

Причиной схода локомотива с путей стал порыв ливневой канализации — обрушившейся грязевой поток скрыл под собой железнодорожное полотно.

В связи с произошедшим один пригородный поезд был задержан, ещё несколько пригородных поездов были пущены другими маршрутами, говорится в сообщении новосибирской службы эвакуации "АСТ 54".