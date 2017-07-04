Певца Евгения Осина парализовало из-за проблем с позвоночником

У звезды 1990-х годов Евгения Осина отказали ноги. Певец, по собственному признанию, с трудом перемещается по квартире.
Музыкант пояснил, что это произошло из-за проблем с позвоночником. "Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо — неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце", — рассказал Осин порталу Starhit.
По его словам, ему нужна ударно-волновая терапия, на которую у него нет средств. "Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей", — сокрушается 52-летний музыкант.
Евгений Осин известен по таким хитам, как "Плачет девушка в автомате", "Не верю", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица", пишет "Росбалт".
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