Из-за санкций упала доля импорта на российских прилавках

В Минпромторге рост доли отечественных товаров на прилавках объясняют результатом санкций и размещением производств зарубежных компаний в России. Ритейлеры добавляют, что свою роль сыграла дороговизна импортных продуктов.

По данным Росстата, в I квартале этого года "доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли" составила 36%. В I квартале 2016 года доля импорта на полках магазинов составляла 38%, в тот же период 2015-го — 41%, 2014-го — 43%.

Главной причиной снижения доли зарубежных товаров в Минпромторге считают "вклад показателей в сфере продовольственных товаров, доля импорта здесь всего лишь 23%".

"Это последствия специальных экономических мер, принятых Россией в ответ на санкции западных стран. До этих событий, в 2014 году, доля импортных продтоваров составляла 34%", — заметили в Минпромторге.

Также в ведомстве добавили, что "важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России".