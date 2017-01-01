Из-за шторма аварийно отключилась электроэнергия в Барнауле и 5 районах Алтайского края

На ликвидации последствий аварий задействованы силы и средства РСЧС в количестве 47 человек и 17 единиц техники. Более точная информация о локализации повреждений будет известна позднее. Напомним, в регионе объявлен режим ЧС. Алтайские синоптики продлили действия штормового предупреждения до утра 23 февраля.

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