Из-за снегопада жители двух районов Алтайского края остались без света

6 октября в 9.50 от оперативного дежурного "МРСК Сибири" в МЧС поступила информация об отключениях электроснабжения на территории Романовского и Мамонтовского районов.

На ремонт уехали две бригады МРСК (8 человек, 2 единицы техники) и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона (3 человека, 1 единица техники).