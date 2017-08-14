Из-за тумана четыре самолета, летевшие в Барнаул, сели в Новосибирске

Сегодня утром, 14 августа, из-за тумана четыре самолета, которые летели в Барнаул, вынуждены были приземлиться в Новосибирске. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе аэропорта им. Г.С. Титова. Сейчас погода нормализовалась, поэтому по мере готовности самолеты подготовят к отправке.
Согласно данным онлайн-табло барнаульского аэропорта, в Новосибирске приземлились три самолета из Москвы и один из Иркутска, направляющийся через Барнаул в Анапу.
Отправление утренних рейсов в Москву и Анапу из аэропорта им. Г.С. Титова задерживается. Следите за обновлениями онлайн-табло.
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