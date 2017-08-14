Из-за тумана четыре самолета, летевшие в Барнаул, сели в Новосибирске

Согласно данным онлайн-табло барнаульского аэропорта, в Новосибирске приземлились три самолета из Москвы и один из Иркутска, направляющийся через Барнаул в Анапу.

Отправление утренних рейсов в Москву и Анапу из аэропорта им. Г.С. Титова задерживается. Следите за обновлениями онлайн-табло.