Из-за тумана в аэропорту Барнаула вновь не смогли приземлиться четыре самолета

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Сегодня, 08:40.
Жизнь

14 июля, Барнауле из-за сильного тумана не смогли приземлиться 4 борта. Рейсы "Аэрофлота", "S7" "Уральских авиалиний" и чартер AZUR air из Камрани отправили на запасной аэродром в Новосибирск. Приземление еще одного рейса "Уральский авиалиний "отложили.

Туман.
Туман. Фото: СС0.

Вылет четырех утренних рейсов из Барнаула в Москву также задерживается, согласно онлайн табло барнаульского аэропорта, пассажиры до сих пор стоят на регистрации.

Никогда не было и вот опять.. #барнаул #barnaul #barnaulrussia #instabarnaul

Публикация от Igor Janssen (@30rm)

Напомним, 13 июля из-за тумана в городе также задерживались отлеты лайнеров, а три борта перенаправили на запасной аэродром в Новосибирск.

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