Из-за тумана в аэропорту Барнаула вновь не смогли приземлиться четыре самолета

Вылет четырех утренних рейсов из Барнаула в Москву также задерживается, согласно онлайн табло барнаульского аэропорта, пассажиры до сих пор стоят на регистрации.

Никогда не было и вот опять.. #барнаул #barnaul #barnaulrussia #instabarnaul Публикация от Igor Janssen (@30rm) Июл 13 2017 в 4:42 PDT

Напомним, 13 июля из-за тумана в городе также задерживались отлеты лайнеров, а три борта перенаправили на запасной аэродром в Новосибирск.