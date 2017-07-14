Из-за тумана в аэропорту Барнаула вновь не смогли приземлиться четыре самолета

14 июля, Барнауле из-за сильного тумана не смогли приземлиться 4 борта. Рейсы "Аэрофлота", "S7" "Уральских авиалиний" и чартер AZUR air из Камрани отправили на запасной аэродром в Новосибирск. Приземление еще одного рейса "Уральский авиалиний "отложили.
Вылет четырех утренних рейсов из Барнаула в Москву также задерживается, согласно онлайн табло барнаульского аэропорта, пассажиры до сих пор стоят на регистрации.
Напомним, 13 июля из-за тумана в городе также задерживались отлеты лайнеров, а три борта перенаправили на запасной аэродром в Новосибирск.
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