Из-за тумана в Толмачево новосибирские рейсы приземлились в барнаульском аэропорту

Рейсы S7 177 из Москвы, RL 8066 из Антальи, S7 864 из Пекина и S7 3338 из Санкт-Петербурга отправлены на запасной аэродром в Барнаул, рейс У6 100 Москва – Новосибирск — в Кемерово.

На вылет задержаны рейсы У6 99 Новосибирск – Москва (до 10:30), S7 178 Новосибирск – Москва (до 10:30), S7 174 Новосибирск – Москва (до 10:40), S7 857 в Прагу и RL 8065 Новосибирск – Анталья (до 11:10). Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов.

В настоящее время видимость составляет более 10 000 метров. Аэропорт работает в штатом режиме, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Толмачёво.

22 июня в барнаульском аэропорту приземлился самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Новокузнецк. В Кузбассе также был туман.