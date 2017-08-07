Из-за турбулентности перед посадкой самолета госпитализированы 10 человек

Они пострадали из-за сильной турбулентности, начавшейся незадолго до посадки, сообщает РБК.

Самолет начало трясти над Атлантическим океаном после 10 часов полета в момент, когда уже начал появляться берег. Бортпроводники разносили последние на данном рейсе напитки перед посадкой. Очевидцы рассказали, что в конце полета из Афин в Филадельфию появилось ощущение, что самолет "был в свободном падении". Тогда напитки начали проливаться, дети плакать.

Травмы получили три пассажира и семь членов экипажа. Все они после приземления были госпитализированы, пишет bfm.ru.