Из-за турбулентности перед посадкой самолета госпитализированы 10 человек

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Сегодня, 16:20.
Происшествия

Госпитализированы 10 человек после приземления самолета авиакомпании American Airlines.

Самолет.
Самолет. Фото: CC0.

Они пострадали из-за сильной турбулентности, начавшейся незадолго до посадки, сообщает РБК.

Самолет начало трясти над Атлантическим океаном после 10 часов полета в момент, когда уже начал появляться берег. Бортпроводники разносили последние на данном рейсе напитки перед посадкой. Очевидцы рассказали, что в конце полета из Афин в Филадельфию появилось ощущение, что самолет "был в свободном падении". Тогда напитки начали проливаться, дети плакать.

Травмы получили три пассажира и семь членов экипажа. Все они после приземления были госпитализированы, пишет bfm.ru.

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