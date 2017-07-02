Из-за урагана в Москве "утрамбовывали" барнаульские авиарейсы

В аэропорту Шереметьево, где почти полностью затопило летное поле, задержали 284 рейса, 35 отменены.

Как стало известно altapress.ru, вечером 1 июля в Шереметьево сотрудники аэропорта пытались усадить в один самолет пассажиров сразу трех рейсов. Естественно, это было проблематично.

Утром 2 июля с задержкой в Барнаул прибыл самолет с детским танцевальным коллективом (Рубцовск). Дети провели ночь в столичной аэропорту, так как мест в гостинице не хватило для всех пассажиров задержанных рейсов.

Также прибыли и те пассажиры, которые зарегистрировались у стоек самостоятельной регистрации. Многие, у кого были билеты на руках, улетят позже.

Самолеты "московского направления" задерживаются на прилет и вылет в барнаульском аэропорту. Прибыл только рейс "Аэрофлота".