Из-за урагана в Москве "утрамбовывали" барнаульские авиарейсы

30 июня в Москве пронесся мощный ураган — было задержано более 300 рейсов, несколько десятков отменены.
В аэропорту Шереметьево, где почти полностью затопило летное поле, задержали 284 рейса, 35 отменены.
Как стало известно altapress.ru, вечером 1 июля в Шереметьево сотрудники аэропорта пытались усадить в один самолет пассажиров сразу трех рейсов. Естественно, это было проблематично.
Утром 2 июля с задержкой в Барнаул прибыл самолет с детским танцевальным коллективом (Рубцовск). Дети провели ночь в столичной аэропорту, так как мест в гостинице не хватило для всех пассажиров задержанных рейсов.
Также прибыли и те пассажиры, которые зарегистрировались у стоек самостоятельной регистрации. Многие, у кого были билеты на руках, улетят позже.
Самолеты "московского направления" задерживаются на прилет и вылет в барнаульском аэропорту. Прибыл только рейс "Аэрофлота".
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