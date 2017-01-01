Изменены правила регистрации квартир, дач и земли

Вместо него обладатели квадратных метров, соток и гектаров будут получать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Росреестре.

К нововведениям относится и создание базы госреестра в электронном виде, что снизит риск мошенничества, защитит права собственности россиян и безопасность зарегистрированных данных, пишет "РГ".

Если, например, ваш земельный участок расположен в одном городе, а вы живете в другом населенном пункте, то чтобы подать документы на регистрацию прав собственности, теперь не обязательно ехать в город, где участок. Обратиться можно в любой офис Росреестра в любой точке страны. Либо получить услугу в электронном виде, через интернет.

Закон также предусматривает дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав - "курьерскую доставку". Для этого, в момент подачи документов, надо сделать в заявлении специальную отметку и готовые документы доставят владельцу недвижимости в любое удобное для него место и время. Эти и другие возможности появляются у граждан с вступлением в силу с 1 января 2017 года федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" и появлением Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Защиту, а также упрощение и ускорение процесса регистрации недвижимости теперь обеспечит

электронная учетно-регистрационная система, Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В него будут стекаться сведения из двух источников - Государственного кадастра недвижимости( ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним ( ЕГРП).

"Суть нововведения сводится к упрощению порядка учета объектов недвижимости (кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество объединяются в единую электронную систему), а также сокращению бумажного документооборота и сроков регистрационных действий",- комментирует Анна Котова-Смоленская, адвокат, партнер юридической фирмы "ЮСТ"

До сих пор кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами. Теперь граждане, осуществляющие сделки с недвижимостью, смогут одновременно подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время и делает операции с недвижимостью более удобными. В Росреестре уточняют, нужно подать одно заявление, по которому в течение 10 дней регистраторы одновременно оформят и кадастровый учет, и регистрацию прав.

Если вам требуется получить одну из этих услуг, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет - не более 5 дней.

Можно также обратиться в любой многофункциональный центр "Мои документы". В этом случае срок получения услуги увеличится на 2 дня.

Нужно знать, что одновременно учет и госрегистрация будут проводиться в случаях, если объект недвижимости регистрируется впервые или ликвидируется, а права на него зарегистрированы в ЕГРН.

Также определены исключительные ситуации.

Новый закон сокращает время не только на регистрацию прав и кадастрового учета недвижимости, но и на сроки получения сведений (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости для сделок. Причем, почти вполовину. Выписка будет представлена в течение трех дней вместо пяти.

Впервые вводится ответственность за необоснованный отказ чиновников в приеме документов или предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), за нарушение сроков, технические ошибки в документах, уклонение от выполнения своих обязанностей, все, что повлекло причинение ущерба заявителям.