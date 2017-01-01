Израиль сообщил об обстреле своей территории со стороны Египта

Израильские военные сообщили, что система ПВО страны перехватила несколько ракет, запущенных с территории Синайского полуострова. Об этом сообщает Associated Press.
Целью атаки, как следует из сообщения, являлся город Эйлат на юге Израиля. Ответственными за обстрел военные назвали синайских боевиков, связанных с "Исламским государством", деятельность которой запрещена в РФ.
Обстрел, по данным Израиля, является вторым за сутки — предыдущий инцидент произошел в районе Голанских высот. Власти Египта уже начали расследование по поводу заявлений израильской стороны, пишет ТАСС.
Напомним, ранее израильские военные сообщили о ракетном обстреле, совершенном ими по целям на территории Сирии — в ответ на танковый обстрел своей территории. По предварительной информации, жертв в результате взаимных обстрелов нет.
Самый южный населенный пункт Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов.
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