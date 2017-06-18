Известная российская балерина объявила о завершении карьеры

Что стало причиной этого события, в объявлении не говорится. По данным "Российской газеты", основной причиной завершения карьеры Лопаткиной считается состояние ее здоровья. На ее личном сайте последняя дата выступления - 12 марта 2016 года. А на главной странице опубликовано сообщение: "В связи с профессиональными травмами и необходимостью лечения Ульяна Лопаткина делает перерыв в выступлениях на этот сезон".

Ульяна Лопаткина родилась в Керчи, в 1973 году. По окончании петербургской Академии русского балета имени Вагановой была принята в труппу Мариинского театре. В 1994 году получила "Золотой софит" за лучший дебют на петербургской сцене. В 1995 году Ульяна была назначена примой-балериной, два года спустя завоевала "Золотую маску". Исполняла ведущие партии практически в всех классических балетах, танцевала на самых знаменитых площадках мира. В 2006 году стала Народной артисткой России.