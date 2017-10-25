Известная российская женщина-пилот прилетела в Барнаул

Лариса Радостева — уроженка Барнаула и всемирно известная спортсменка. Сейчас она одна из трех женщин-пилотов в "Аэрофлоте", командир А320.

Она покоряла небо на Су-26, в 2005 году стала абсолютной чемпионкой России. Когда Радостева решила уйти в гражданскую авиацию, многие подумали, что она станет стюардессой. Но Лариса решила стать летчиком — прошла жесткую медкомиссию и изучила устройство нового для неё типа самолета. Сначала Лариса летала на Ту-154 авиакомпании S7 вторым пилотом. В "Аэрофлоте" Радостева — командир воздушного судна.

Справка

Радостева Лариса Сергеевна родилась в Барнауле 27 июня 1968 года. Выпускница Алтайского государственного университета (1990) и Калужского авиационного летно-технического училища (1998). Мастер спорта международного класса. Бронзовый призер чемпионата Европы (2004). Чемпионка России 2004, неоднократный призер чемпионатов России (1998-2004), неоднократная участница чемпионатов Европы (1997, 1999, 2004) и мира (1999, 2003). Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в 1998 году. В сборной команде России с 1997 года.