Известная российская женщина-пилот прилетела в Барнаул

Утром 25 октября в Барнаул прилетела известная летчица Лариса Радостева. Женщина была за штурвалом А320 рейса "Москва-Барнаул", сообщает сайт телеканала "Катунь 24".
Лариса Радостева — уроженка Барнаула и всемирно известная спортсменка. Сейчас она одна из трех женщин-пилотов в "Аэрофлоте", командир А320.
Она покоряла небо на Су-26, в 2005 году стала абсолютной чемпионкой России. Когда Радостева решила уйти в гражданскую авиацию, многие подумали, что она станет стюардессой. Но Лариса решила стать летчиком — прошла жесткую медкомиссию и изучила устройство нового для неё типа самолета. Сначала Лариса летала на Ту-154 авиакомпании S7 вторым пилотом. В "Аэрофлоте" Радостева — командир воздушного судна.
Справка
Радостева Лариса Сергеевна родилась в Барнауле 27 июня 1968 года. Выпускница Алтайского государственного университета (1990) и Калужского авиационного летно-технического училища (1998). Мастер спорта международного класса. Бронзовый призер чемпионата Европы (2004). Чемпионка России 2004, неоднократный призер чемпионатов России (1998-2004), неоднократная участница чемпионатов Европы (1997, 1999, 2004) и мира (1999, 2003). Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в 1998 году. В сборной команде России с 1997 года.
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