Известного алтайского коноплевода признали банкротом

Алтайский фермер Александр Капелькин, известный своими новациями в аграрном производстве, включая выращивание ненаркотической конопли и переработку ее на масло, признан личным банкротом. На суде он заявил, что является неплатежеспособным.
Александр Капелькин, программист по образованию, начинал фермерскую деятельность в Михайловском районе. А в 2008 году он приобрел активы колхоза "Чумышский" в Кытмановском районе — здесь было создано КХ "Чумышское".
В "Чумышском" он начал выращивать коноплю и, как писали о нем СМИ, совершил в хозяйстве революцию, изменив устаревшие и неэффективные подходы к организации производства. Более того, через какое-то время он построил на окраине Барнаула завод для производства конопляного масла холодного отжима. "Алтайская Нива" писала про фермера: "Капелькин только и делает, что придумывает что-то новое, ищет нетривиальные пути решения стоящих перед ним задач".
В 2012 году он стал председателем алтайского отделения Аграрной партии России — тогда фермеры надеялись восстановить эту партию, чтобы получить в законодательных органах своего представителя. Политологи прочили партии большое будущее.
Но в 2014 году край пострадал от засухи и дела коноплевода пошатнулись. Вскоре он сам подал заявление о признании КХ "Чумышское" банкротом, и 14 июля суд признал его несостоятельным и ввел конкурсное производство, которое до сих пор продолжается.
А в июне 2017 года уже Сбербанк обратился в суд и потребовал признать личным банкротом самого Капелькина. Кредиторам он должен 34,7 млн рублей как поручитель по долгам КХ "Чумышское". Сам фермер заявил на суде, что является неплатежеспособным и попросил ввести процедуру реализации его долгов. 20 сентября суд признал его банкротом и ввел реализацию.
У Капелькина в собственности есть дом и участок в селе Старая Тараба Кытмановского района и земельные доли в Михайловском районе, все это имущество арестовано.
Волна банкротств КФХ
Сейчас арбитражный суд края рассматривает дела о банкротстве нескольких алтайских фермеров (как граждан) или же фермерских хозяйств.
В конце августа "Россельхозбанк" подал заявление о признании несостоятельным главу КФХ индивидуального предпринимателя Алексея Булаха из Славгорода. Он имеет просроченный долг в 8,2 млн рублей. Решения пока нет.
14 сентября по заявлению этого же банка введено наблюдение в КХ Геннадия Высоцкого из Панкрушихинского района. Общая сумма долга хозяйства перед кредиторами (включая работников) — более 19 млн рублей. Высоцкий выращивал зерновые и зернобобовые культуры, разводил молочный скот и буйволов, занимался оптовой торговлей зерном, мясом (и мясом птицы) с 2004 года.
31 августа ввели наблюдение в КХ Ивана Кравчука, зарегистрированного в Барнауле. Его долг - более 7 млн рублей.
27 июля наблюдение ввели еще в одном крестьянском хозяйстве Панкрушихинского района - Игоря Ковалева. КФХ задолжало "Россельхозбанку" более 10 млн. Деятельность Ковалев ведет с 2002 года.
Наблюдение введено и в КХ Юрия Шнайдера из Славгорода. Шнайдер пояснил на суде, что по факту деятельность фермерского хозяйства прекращена в 2016 году. А долги "Россельхозбанку" остались — более 81 млн. Значительная часть имущества Шнайдера заложена под кредиты в банке.
А в марте 2017 года банк ввел реструктуризацию долгов Сергею Фролову, одному из крупнейших фермеров Славгорода. Банкротится также крестьянское хозяйство его сына Сергея Фролова — в марте там введено наблюдение. А летом налоговая служба подала заявление на банкротство еще и хозяйства "Элита", которую возглавляет Фролов-младший, но тут суд никакого решения пока не принял.
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