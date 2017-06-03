Известный артист спел ночью в московском метро

Новая песня артиста называется "Вся надежда на метро" и посвящена сотрудникам и пассажирам подземки. Специально для необычного концерта в метро впервые за всю историю был спущен настоящий рояль, на котором играла Александра Пахмутова. Также на станции и эскалаторах расположился оркестр и хор Российского государственного гуманитарного университета.

Предполагается, что песня "Вся надежда на метро" превратится в неформальный гимн 40-тысячного коллектива сотрудников метрополитена Москвы. В течение предстоящих выходных она будет транслироваться по громкой связи на эскалаторах и вестибюлях на всех станциях.

В память об этом ночном концерте 3 и 4 июня в кассах метро будут продаваться специальные билеты.