Известный авиаперевозчик намерен взвешивать пассажиров

Сейчас авиаперевозчик использует данные Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) за 2009 года, согласно которым мужчина с багажом весит в среднем 88 килограммов, женщина — 70, а ребенок до 12 лет — около 35.

Эти цифры занижены. В то же время, например, азиатские пассажиры, вероятно, будут весить значительно меньше.

Компанию интересует информация о ручной клади, максимальный вес которой составляет 8 кг. Также пассажиры приносят беспошлинные покупки, которые могут весить несколько килограммов, а зимой добавляет вес верхняя одежда.