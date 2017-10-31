Известный авиаперевозчик намерен взвешивать пассажиров

Авиакомпания Finnair с ноября начнет взвешивать пассажиров. Целью такой меры названа оптимизации загрузки и заправки самолетов, пишет "Росбалт".
Сейчас авиаперевозчик использует данные Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) за 2009 года, согласно которым мужчина с багажом весит в среднем 88 килограммов, женщина — 70, а ребенок до 12 лет — около 35.
Эти цифры занижены. В то же время, например, азиатские пассажиры, вероятно, будут весить значительно меньше.
Компанию интересует информация о ручной клади, максимальный вес которой составляет 8 кг. Также пассажиры приносят беспошлинные покупки, которые могут весить несколько килограммов, а зимой добавляет вес верхняя одежда.
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